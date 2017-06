Ile Maurice: Fibernet - Le projet de bande passante du CEB en bonne voie

communiqué de presse

Le Premier ministre adjoint et ministre de l'Energie et des Services publics, M. Ivan Collendavelloo, et le Président du Conseil d'administration du CEB, M. Mootoosamy Naidoo ont effectué une visite des lieux du projet de Fiber Net au bureau du CEB de Vacoas le 7 juin 2017. Cette visite s'insère dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Fiber Net du Central Electricity Board (CEB). Ils ont examiné de près la logistique mise en place pour mener à bien ce projet.

En effet, avec l'avènement de l'internet et la croissance exponentielle des applications mobiles, il s'est avéré nécessaire d'augmenter la vitesse de la bande passante afin de répondre à la demande des utilisateurs. D'où la convergence du secteur de l'énergie avec le secteur des télécommunications en rendant l'infrastructure des télécommunications de haute qualité disponible sur son infrastructure.

En octobre 2016, CEB Fibernet Co. LTD, une filiale du CEB a été créée. Elle met en place un anneau composé de câbles en fibre optique OPGW à Maurice. Le contrat pour l'installation du réseau de transmission optique de base a été alloué à ECI Telecom.

ECI Telecom est un fournisseur mondial de solutions de réseau de télécommunications aux opérateurs de centres de données. Avec plus de 50 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications et des services publics, ECI a contribué avec succès à la transition à UTelco. Le CEB est satisfait de la performance de ECI qui mènera le projet à bon port.

Les clients pourront ainsi choisir un réseau qui est taillé sur mesure en fonction de leurs besoins d'aujourd'hui, tout en étant suffisamment souples pour évoluer avec les exigences de demain. CEB Fibernet jouera un rôle important dans le déploiement des solutions pour le développement des TIC à Maurice tout en contribuant à la croissance du PIB et donc au développement socio-économique du pays.

Avec l'utilisation de l'infrastructure du CEB et des technologies comme le DWDM et MPLS - TP, CEB Fibernet fournira une bande passante gigabit en gros, des services de haute qualité aux ISP, le secteur public et des opérateurs de télécommunication à 99,999 % de disponibilité tout au long de l'année. Cette technologie sera effectivement une énorme avancée pour Maurice.