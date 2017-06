Recul important de l'activité agricole et accroissement modéré des activités non agricoles,… Plus »

Il a rappelé en ce sens les réunions tenues soit par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader soit par le ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, Mohammed Yatim, avec les syndicats.

En plus, l'Exécutif avait alors fait piètre figure en faisant la sourde oreille aux revendications légitimes des centrales syndicales notamment celles visant à l'amélioration de la situation des salariés et des fonctionnaires pour leur permettre de mener une vie digne, l'augmentation des salaires et des pensions de retraite, la réduction de l'impôt sur salaire et l'élargissement du seuil des salaires non imposables.

L'idéal serait que cela se fasse dans le cadre de l'évolution et du développement voulu par toutes les parties, Etat et patronat en tête.

Cette circulaire doit être perçue comme un message de bonne volonté à condition que lesdites rencontres soient concluantes et qu'elles instaurent un véritable dialogue avec tout ce que cela suppose comme échanges constructifs ; le but étant de satisfaire les revendications salariales.

Après quoi, les ministres sont tenus de faire parvenir au chef du gouvernement les résultats de leur dialogue avec les syndicats et les solutions «justes et possibles» auxquelles ont abouti toutes les parties.

