Maroc: Hasbane s'escrime à vouloir sauver le navire vert - Benchikha de nouveau à la rescousse

Désormais, c'est officiel. Abdelhak Benchikha sera le nouvel entraîneur du Raja au titre de la prochaine saison après avoir signé un contrat d'une année renouvelable. D'après certaines sources, le technicien algérien percevra une rémunération mensuelle de 250.000 dirhams à l'instar de son prédécesseur M'Hamed Fakhir limogé juste après la fin du championnat, concours qui a vu les Verts terminer en troisième position leur permettant de disputer l'édition 2018 de la Coupe de la CAF.

Le bureau dirigeant du Raja, sous les feux des critiques de toutes parts, n'a pas fait trop durer le suspense, et ce après avoir annoncé dans un premier temps une short-liste de six candidats au poste de coach, tous de nationalités étrangères pour que le choix porte enfin de compte sur Abdelhak Benchikha qui avait déjà entraîné le club.

Son passage en 2014 n'a duré que le temps de quelques mois pour qu'il soit remercié alors qu'il restait sur quatre victoires, une issue de parité et deux défaites dont une élimination de la Coupe du Trône qui avait précipité son départ.

Benchikha retrouve la demeure rajaouie dans un contexte difficile.

Une grave crise continue de secouer le club sans qu'une solution ne se laisse entrevoir avec des joueurs qui réclament leurs dus et quelques franges de supporteurs pas du tout prêts à lâcher du lest, appelant de nouveau à un sit-in dimanche prochain. Sans omettre ce qui se trame derrière par d'anciens dirigeants et adhérents du club qui aspirent à ce que la présidence de Saïd Hasbane prenne fin le plus tôt possible.

Une situation qui ne devrait pas faciliter la tâche d'Abdelhak Benchikha, lui aussi, remercié, contre toute attente, en fin de saison écoulée par la formation de l'Ittihad de Tanger.

Avisé, le technicien algérien sait à quoi s'attendre, lui, qui, de par le passé, a souvent réussi ses passages avec des titres remportés avec différents clubs : Coupe de la Ligue (1999) et championnat d'Algérie (2000 et 2001) avec Chabab Belouizdad, championnat D2 du Qatar avec Umm Salal SC (2005/2006) et lauréat avec le même club de la Coupe du Qatar (2005-2006), championnat de Tunisie en 2008 avec le Club Africain, Coupe nord-africaine des clubs champions en 2009 toujours avec le Club Africain, ainsi que la Coupe du Trône en 2013 avec le DHJ, le seul trophée dans le palmarès de l'équipe jdidie.

Sur le plan personnel, Benchikha qui avait été sélectionneur de l'Algérie entre 2009 et 2011, avait été sacré meilleur entraîneur en Tunisie (2007/2008) et arabe en 2013.

Mahi et Ayoub qualifiés pour jouer avec le Onze national

Les internationaux Mimoun Mahi et Yassine Ayoub sont désormais qualifiés pour porter les couleurs du Onze marocain après avoir disputé des matches avec les sélections néerlandaises de jeunes. La FRMF a été informée de cette décision rendue publique mercredi par la Commission du statut des joueurs de la FIFA.

Une décision rendue à la veille du déplacement à bord d'un avion spécial du Onze national pour Yaoundé depuis Agadir. L'équipe nationale devra affronter, ce samedi à 15h30 au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo, la sélection camerounaise pour le compte de la première journée du groupe B des éliminatoires de la CAN 2019 qui se déroulera au Cameroun.

L'équipe nationale regagnera le Maroc juste après la fin du match.