Maroc: Les infirmiers n'en démordent pas - Après un débrayage de trois jours, ils en promettent d'autres

Abdelmalek Ould-Cheikh pense que les infirmiers méritent mieux puisqu'ils représentent près de 80% de la prise en charge médicale malgré les conditions de travail difficiles et les déficits en matière de ressources humaines et logistiques.

On estime qu'on a le droit de poursuivre nos études comme tous les citoyens marocains », nous a-t-elle confié. Et d'ajouter : « Le ministère ne veut pas reconnaître nos diplômes de peur que les étudiants des autres instituts exigent le même traitement ».

« C'est faux. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce n'est pas une augmentation de salaire que nous avons demandée. Cela relève de la désinformation. Pour nous, la priorité c'est la reconnaissance de nos diplômes et l'accès aux facultés et instituts de la santé.

Et d'ajouter : « Aujourd'hui, on a seulement le droit d'accéder aux masters des instituts de la santé et on souhaite que le ministère de la Santé emboîte le pas à l'Etat français qui a intégré les infirmiers dans la réforme LMD via un arrêté ministériel ».

« Les infirmiers sont bannis des listes des candidats au master de psychologie clinique, de neurosciences, de sociologie et autres...Plusieurs d'entre nous ont vu rejetés leurs dossiers de candidature à un master lancé par l'Institut supérieur des sciences de la santé relevant de l'université et destiné aux professionnels de la santé », nous a expliqué notre source.

« Il va y avoir une réunion nationale pour décider des prochaines mesures à prendre. On compte hausser le ton, d'autant plus que le dernier débrayage a été une véritable réussite qui a dépassé toutes les estimations.

