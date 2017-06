Maroc: Echanges fructueux entre Habib El Malki et le chef de la diplomatie palestinienne

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, mercredi au siège du Parlement, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riad Al Maliki, qui effectue actuellement une visite de travail au Maroc.

Au cours de cet entretien en présence de l'ambassadeur de la Palestine à Rabat, Zouhir Echan, les deux parties ont évoqué les derniers développements de la question palestinienne et les moyens de défendre les droits légitimes du peuple palestinien quant à l'instauration d'un Etat indépendant avec comme capitale Al Qods.

Le chef de la diplomatie palestinienne a tenu, en premier lieu, à saluer le soutien permanent du Royaume du Maroc, sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI, à la cause palestinienne et l'engagement des forces vives et des composantes du peuple marocain pour cette noble cause.

Le ministre palestinien a informé le président de la Chambre des représentants des derniers développements de la question palestinienne et de l'attachement du gouvernement palestinien à la paix, à une solution globale et juste mettant fin à la souffrance du peuple palestinien et consolidant son droit à l'instauration d'un Etat palestinien indépendant avec comme capitale Al Qods.

Riad Al Maliki a loué les efforts déployés par le président de la Chambre des représentants, en sa qualité de président de l'Union interparlementaire arabe, pour faire connaître la cause palestinienne et la situation alarmante que vit le peuple palestinien, à travers les instances parlementaires internationales.

Il a fait part également de l'importance du renforcement des relations parlementaires entre les deux pays et a invité le président de la Chambre des représentants à effectuer une visite de travail au Conseil législatif palestinien.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants a affirmé l'engagement du peuple marocain au côté du peuple palestinien et son soutien pour la défense de ses droits légitimes, tout en soulignant que la Chambre des représentants place la cause palestinienne au cœur de ses priorités, car elle est convaincue que la stabilité de la région et son développement dépendent du règlement du dossier palestinien.

Habib El Malki a précisé que la présence de la Chambre des représentants au sein des différentes organisations internationales, continentales et régionales constitue une opportunité pour évoquer les souffrances endurées par le peuple palestinien sous l'occupation et sensibiliser la communauté internationale à la nécessité de trouver une solution juste au problème et de permettre au peuple palestinien de fonder son Etat indépendant avec Al Qods Acharif comme capitale.