Cameroun: Note d'information du MINEPAT relative à la signature de deux accords de prêt signés avec la BAD ce jeudi 08 juin 2017

Programme d'Appui au Secteur des Transports Phase II, plus de 187 milliards de FCFA déjà disponibles. Sur Très Hautes Instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul BIYA, Monsieur Louis Paul MOTAZE, Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, a procédé ce jeudi 08 juin 2017, à son Cabinet, à la signature de deux (02) importants accords de prêt avec la Banque Africaine de Développement (BAD), relatifs au financement partiel du Programme d'Appui au Secteur des Transports Phase II (PAST II). Il concerne:

· La réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou (241 km) ;

· L'aménagement de la route Grand Zambi-Kribi (53 km) ;

· L'aménagement de la route Maroua-Bogo-Pouss, Section Bogo-Pouss (63,16 km).

Par ces concours financiers d'un montant global de 187,804 milliards FCFA, la BAD accorde à la République du Cameroun, une contribution exceptionnelle de 62,79% du coût total du programme évalué à environ 299 milliards FCFA.

Le premier prêt est octroyé par le Guichet de la BAD d'un montant d'environ 177,208 milliards de FCFA, le second est financé par le Fonds Africain de Développement pour un montant d'environ 10,596 milliards FCFA.

Le programme sera exécuté pour une durée de quatre (04) ans, et couvrira les axes routiers susmentionnés des Régions du Centre, de l'Ouest, du Sud et de l'Extrême-nord. Les travaux routiers représentent un linéaire total de 360 km et les aménagements connexes quant à eux, prévoient entre autres (i) l'aménagement de 40 km de voiries urbaines ;(ii) la construction des stations de pesage, des postes de péage, des aires de repos, une station de comptage automatique (SIREDO), une dizaine de marchés, plusieurs salles de classe, des centres multifonctionnels au profit des femmes et des jeunes ; des ouvrages d'art et d'assainissement ; (iii) la réhabilitation et l'équipement des établissements scolaires et sanitaires ; (iv) la réalisation de plusieurs forages d'eau potable et mini approvisionnement en eau potable, ainsi que la fourniture de matériel de transformation des produits agricoles et ; (v) l'aménagement de 250 km de routes secondaires de désenclavement des bassins de production.

Pour le Représentant Résident de la BAD, Racine KANE qui a cosigné ses accords avec le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Louis Paul MOTAZE, ce programme routier revêt une importance particulière car, il permettra de renforcer

le réseau national, favorisera l'accès au port autonome de Kribi, mettra en valeur le potentiel agricole et artisanal du Nord Cameroun et favorisera l'intégration régional avec la jonction du corridor Bamenda-Inugu. Le MINEPAT s'est félicité du partenariat fructueux entretenu avec la Banque Africaine de Développement qui à ce jour, totalise des engagements cumulés évalués à environ 600 milliards FCFA, pour un portefeuille de vingt opérations orientées vers l'atteinte des objectifs du DSCE. Louis Paul MOTAZE a saisi cette occasion pour renouveler la gratitude du Président de la République, du Gouvernement et du peuple camerounais, pour les appuis multiformes de la BAD aux efforts de développement du Cameroun.