Cameroun: Vodafone Cameroon lance une promo sur son service de paiement en ligne

- Son réseau propre : boutiques et kiosques présents dans les plus grands magasins des 2 capitales du pays

« Nous sommes une entreprise orientée satisfaction clients et c'est dans cette optique que nous leur proposons des services qui facilitent la vie ainsi qu'une application pour contrôler sa consommation à son rythme. Cette promotion permettra simplement à nos clients d'expérimenter ce moyen de paiement et de se familiariser avec lui » a déclaré Richard ACHU, Directeur des Ventes et de la Distribution de Vodafone Cameroon.

- Choisir le menu « Recharger » et l'option « payer par mobile money ou par carte de crédit » et suivre les instructions.

