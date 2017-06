Niger: Un militant de la société civile condamné à 6 mois de prison avec sursis au pays

Mardi, le tribunal de Niamey avait condamné à trois mois avec sursis pour "complot" l'opposant et ex-député Amadou Djibo Ali, qui avait été arrêté le 18 mai et a été libéré mardi soir.

Le 11 mai, au lendemain d'une manifestation de la société civile interdite et dispersée par la police à Niamey, Insar Abdourahmane avait écrit sur sa page Facebook: "S'il faut attendre leur autorisation, je pense que nous avons alors le devoir de renoncer au droit de marche que nous confère notre constitution et allons droit à l'acceptation de cette pire dictature. On veut des omelettes? Alors cassons les oeufs, sortons tout simplement".

"C'est avec regret que nous apprenons la condamnation du camarade Insar à six mois de prison avec sursis", a annoncé sur les réseaux sociaux Abdoul-Moumouni Ousmane, le président du Cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme (CADDRH), l'ONG où milite M. Abdourahmane.

