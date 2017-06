Ils vont subir comme toutes les équipes le cursus complet de ces éliminatoires, mais simplement, leur prestation ne sera pas prise en compte. Le groupe C est considéré comme un groupe à 3. De tous les 12 groupes, il faut admirer le groupe J, avec un duel annoncé entre la Tunisie et l'Egypte, deux grandes nations du football qui se connaissent bien.

Ce qui fera 15 nations, plus le Cameroun déjà qualifié comme pays organisateur. Bien que dispensés de cette campagne, les Lions Indomptables sont casés dans le groupe B aux côtés de Malawi, Maroc et Comores.

Ils sont à la tête d'une délégation de plus de 50 personnes, dont 23 joueurs. Ils sont entraînés par Sébastien Migné, l'adjoint de Claude Le Roy depuis plusieurs années et qui, jadis, a dirigé l'équipe nationale de moins de 20 ans de la RDC.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.