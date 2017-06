Congo-Kinshasa: Légitimité et légalité - Dilution de l'autorité à petit feu !

Le Gouvernement en mission depuis son investiture, est attendu par tout un peuple, avec des plans à la doctrine du jusqu'auboutisme, pour organiser des élections dans le délai de l'Accord de la Saint Sylvestre, de passer le social en chirurgie plastique, de faire le "un contre un" avec la situation macroéconomique et, puis, de repartir au front, pour rétablir la sécurité et redonner à l'Etat, sa souveraineté absolue.

Les choses se présentent mal, depuis un laps de temps. Les solutions doivent être trouvées d'urgence. Les chefs des exécutifs provinciaux subissent actuellement une sorte de brimade, leur infligées par les populations, alors qu'il y a approximativement un mois, un séminaire sur le bon fonctionnement des assemblées provinciales se tenait à Kinshasa, dans le but de redorer les blasons provinciaux, afin d'avoir une vue panoramique claire et attirante.

D'où, l'urgence est telle qu'il faut vite trouver une solution au problème de légitimité et de légalité, qui laisse dans la rue, les Gouverneurs du Haut Katanga, de l'Equateur, du Lualaba, de Tshuapa, de la Tshopo, et tant d'autres qui rallongent la liste de déchus.

