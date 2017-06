La dernière en date, est celle de l'ONG des Droits de l'homme la Voix des Sans Voix qui, dans un communiqué de presse glané sur la toile, et datée du 6 juin dernier, demande à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) d'ouvrir tous les centres des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs à Kinshasa afin de permettre à la population kinoise de s'enrôler dans de bonnes conditions.

Ironie du sort. L'on affirme que tout Kinshasa vibre au rythme de l'enrôlement, alors que la plupart des communes restent hors périmètre. Et, finalement, que faut-il pour avoir une carte d'électeur à Kinshasa. Se réveiller à 3, 4, 5, 6 ou 7 heures du matin ? Que dit Nangaa et son équipe ?

Lenteur et cacophonie se côtoient et s'enchevêtrent au fil de jours. Kalamba et Nangaa ne s'avouent pas, pourtant, vaincus par les critiques, si acerbes soient-elles.

