Congo-Kinshasa: UPC - Le premier déjeuner d'affaire et de l'emploi pour étudiant annoncé pour le 16 juin 2017

C'est le comité des étudiants de l'UPC, en collaboration avec l'un des plus grands réseaux des jeunes entrepreneurs, à savoir : l'ONG A Chacun Son Rythme -ACSR- qui sont à l'œuvre dans l'organisation de ce rendez-vous.

La Dynamique des Anciens de l'Université Protestante du Congo et la Nouvelle Génération des Femmes Leaders sont également au front pour la réussite de ces assises qui auront lieu le vendredi 16 juin 2017 au sein de l'UPC de 10 à 14 heures.

Le premier déjeuner d'affaire et de l'emploi pour étudiant a pour but, rapporte un des organisateurs, de susciter de nouvelles vocations d'entrepreneurs, d'inciter le cerveau des jeunes étudiants à devenir plus créatifs et novateurs pour créer des richesses plutôt que d'aller seulement déposer des CV et chercher de l'emploi devenu ces derniers jours une denrée rare.

C'est donc pour lier l'acte à la parole que le concours dénommé "J'Entreprends et Réussis au Congo " - J'ERECO- a été lancé pour impliquer tous les jeunes de 18 à 35 ans dans cette nouvelle vague de renouvellement de la pensée de la jeunesse.

Les participants devront soumettre, chacun, un projet de PME numérique et ou digital que les membres du Jury vont analyser et délibérer au cours du déjeuner d'affaire. Cette journée comportera, en effet, deux parties.

La première, c'est la conférence qui s'articulera autour du thème "étudiants et entreprenariat " qui connaîtra la participation de bien d'orateurs de premier choix.

Il y aura précisément Chief Sam Kalambay, président de l'ACSR et jeune entrepreneur consultant chez Kirusa Inc, Mme Isabelle Ebambi, cadre à l'ONEM, M. Henry Ileka, un motivateur, Mr. Elir Odia, Head Marketing ECOBANK/RDC, Mme. Priya Cajraj, Directeur-Pays PNUD et, enfin, un représentant de la Banque Mondiale.

La deuxième sera la partie où les étudiants vont exposer leurs produits ainsi que services et échanger leurs expériences. A l'issue de cet exercice, le meilleur projet sera sanctionné. Le prix pour le gagnant est de 1000 dollars plus un site web et 400 cartes de visite gratuite.

En sus, le lauréat jouira de l'encadrement du coaching des experts venus de plusieurs pays dont l'Australie, la RDC, les USA, l'Europe et Cie. Les candidatures sont encore en train d'être enregistrés jusqu'au lundi 13 juin 2017.

Pour souscrire au concours, il faut être étudiant dont l'âge varie entre 18 et 35 ans et envoyer son dossier dans les temps aux adresses mail : acsr.rdc@gmail.com et millionnaire.sam7@gmail.com. Le rendez-vous est donc pris pour le vendredi prochain.