Burkina Faso: Journées de l'entreprenariat burkinabè - Promouvoir le secteur privé et l'esprit entrepreneurial

La Maison de l'entreprise du Burkina Faso organise, les 8 et 9 juin 2017 à Ouagadougou, la XIIe édition des journées de l'entreprenariat burkinabè. Des conférences sur des thématiques relatives aux opportunités économiques, des rencontres B to B et la nuit du mérite sont les principales activités au menu de l'édition.

Bien développés, le secteur privé et l'entreprenariat peuvent résoudre la problématique du chômage au Burkina Faso. C'est dans ce contexte de promotion de la mentalité entrepreneuriale que se tient, les 8 et 9 juin 2017 à Ouagadougou, la XIIe édition des Journées de l'entreprenariat burkinabè (JEB) sous le thème : « Entreprenariat des jeunes, un défi national pour la croissance économique et la stabilité sociale ».

Ce thème, selon le patron des XIIes JEB, Stéphane Sanou, par ailleurs, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, est en corrélation avec les ambitions du Plan national de développement économique et social (PNDES) en matière de lutte contre le chômage et la pauvreté. « Le secteur privé est le véritable moteur de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté dans notre pays. C'est pourquoi le gouvernement a accordé une place de choix à l'entreprenariat dans le PNDES », a-t-il soutenu.

Trois principales activités constituent le menu de cette édition. Ainsi, sont prévus, des business fora accompagnés de conférences sur des thématiques relatives aux opportunités économiques, à l'innovation et à la création de valeur. L'évènement sera, également, marqué par l'organisation du Salon entreprendre au Faso (SEFA) à travers une exposition et des rencontres B to B entre les porteurs de projets et les institutions d'appui financier.

Enfin, la nuit du mérite devant récompenser les porteurs de projets les plus méritants, prévue le 9 juin 2017, va clore en apothéose les XIIesJEB. D'ores et déjà, le ministre Sanou a félicité les porteurs de projets en compétition, au nombre de 758, pour leur courage en s'engageant dans l'entreprenariat. Il les a, par ailleurs, invités à travailler avec abnégation pour la concrétisation de leurs projets.

La diaspora burkinabè, présente aux XIIes JEB

La persévérance a été, aussi, le maître-mot du message du représentant du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Oumarou Yugo, à l'endroit des jeunes porteurs de projets. « Pour réussir vos initiatives et projets d'entreprises, je vous invite à participer massivement et avec assiduité aux différentes tribunes qui vous sont proposées au cours de ces journées pour en savoir davantage sur les opportunités d'affaires, l'innovation et la création d'affaires», a-t-il souhaité.

Les JEB 2017 se veulent particulières, selon le secrétaire général de la Maison de l'entreprise du Burkina Faso, Boubacar Traoré. «Cette année, nous enregistrons, pour la première fois, la participation de la diaspora burkinabè aux compétions», a-t-il justifié.

Tout en définissant les JEB comme une synergie d'actions des acteurs au développement du secteur privé pour un rapprochement des porteurs de projets et des détenteurs de capitaux, le représentant de la présidente du Conseil d'administration de la Maison de l'entreprise du Burkina Faso, Abou Simbel Ouattara, a salué le mérite du comité d'organisation qui, a-t-il noté, est en passe de réussir son pari. Le ministre Sanou a, lui aussi, adressé ses remerciements aux organisateurs de l'évènement, aux partenaires financiers et aux donateurs des prix pour la compétition.