Burkina Faso: Le Président Roch Marc Christian Kaboré chez le pape Copte et le cheik d'Al-Azar

Le séjour du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a eu une dimension religieuse, en témoigne la visite rendue, le jeudi 8 juin 2017 au Caire, au cheik d'Al-Azar, son Eminence le grand imam, Dr Ahmed El-Tayeb et au pape des Coptes, Sa sainteté Tawadros II. Ces deux dignitaires religieux sont respectivement les 2e et 3e personnalités dans l'ordre protocolaire en Egypte.

Avec le ckeikh d'Al-Azar, son Eminence Dr Ahmed El-Tayeb, premier à recevoir le chef de l'Etat burkinabè, il a été question de la coopération entre le Burkina Faso et la communauté musulmane d'Egypte. Ce partenariat est sur de bons rails, même s'il reste à être parfait administrativement, avec à la clé des bourses octroyées à plusieurs étudiants burkinabè étudiant l'arabe en terre égyptienne. Les perspectives s'annoncent bonnes, à en croire le président du Faso.

La communauté musulmane, par la voix du cheikh d'Al-Azar, a fait la promesse d'accroître le nombre de bourses en faveur des arabisants burkinabè et de les étendre à d'autres filières, telle la médecine. Aussi le cheikh d'Al-Azar souhaite-t-il disposer d'un bâtiment au Burkina Faso pour former les populations en langue arabe. Requête à laquelle le Président du Faso a accédé en prenant l'engagement de trouver un local à la communauté musulmane d'Egypte pour accomplir cette mission. Le cheikh d'Al-Azar a également émis le souhait de former les imams burkinabè dans la lutte contre l'extrémisme violent.

Après le passage chez le grand imam, Dr Ahmed El-Tayeb, le locataire du palais de Kosyam est allé au contact du pape des Coptes (les chrétiens d'Egypte), Sa sainteté Tawadros II. A ce dignitaire religieux, le Président Kaboré a présenté les condoléances du peuple burkinabè après les attentats perpétrés contre l'Eglise copte. Il a pour la circonstance loué « l'esprit de tolérance, de partage et d'acceptation de l'autre » de la communauté Copte. En retour, le pape Copte a salué la solidarité du gouvernement et marqué sa volonté d'envoyer des coptes dans le domaine de la santé au Burkina, si le pays en a besoin. L'Eglise copte a été créée au milieu du premier siècle par Saint-Marc Lavoste, martyr d'Alexandrie. Elle compte 125 évêques et archevêques à travers l'Egypte.