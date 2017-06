Burkina Faso: Roch Kaboré à la découverte de chars égyptiens

En visite d'amitié et de travail en Egypte, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a eu un agenda chargé le jeudi 8 juin 2017. Il a eu plusieurs activités au programme, dont la visite de l'usine de fabrication de chars du Caire.

Au deuxième jour de sa visite d'amitié et de travail de 96 heures en terre égyptienne, le jeudi 8 juin 2017, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré est allé à la découverte de l'usine de fabrication de chars du Caire. Ce détour a permis au chef de l'Etat de découvrir les « merveilles » produites sur place, qui font la fierté de l'armée, voire de la nation égyptienne. L'hôte burkinabè a pu contempler les chars M1A1 et M88A2, mis au point avec l'aide des Etats-Unis d'Amérique.

Idem pour les autres équipements fabriqués in situ, à savoir, entre autres, les mitrailleuses, les pistolets atomiques, les obus, les munitions, les lance-roquettes, les roquettes, les porte-chars, et les ponts d'attaques. Des explications fournies au président du Faso par le directeur de l'usine, le général Youssry Mahmoud Hassan El Namr, il ressort que les chars, après assemblage, subissent une batterie de tests (vitesse, endurance sur le terrain, etc.), avant d'être opérationnels.

Créée en 1987 et fonctionnelle depuis 1992, l'usine fournit en moyenne quatre chars par mois, avec une production totale entièrement destinée aux besoins de l'armée égyptienne. Cette orientation, à suivre le général El Namr, obéit à la politique de production militaire en Egypte, dont l'objectif est la satisfaction des besoins des forces armées nationales. Le président du Faso a pu mesurer les tenants et les aboutissants de cette politique, embrassant divers volets (technologies, agriculture, métallurgie... ), à travers la projection d'un film documentaire sur le sujet.

Un ministère de la production militaire a été créé pour marquer la volonté des autorités égyptiennes de combler les besoins de la « grande muette ». Admiratif de ce qu'il a vu et entendu, le chef de l'Etat burkinabè a laissé un mot dans le livre d'or de l'usine avant de prendre congé de ses responsables. « La visite de la chaîne de l'industrie militaire de production de chars me donne l'occasion de féliciter et d'encourager tous ceux qui y travaillent. C'est également le lieu de souligner qu'en mettant en place un ministère de l'industrie militaire, l'Egypte a opté pour la souveraineté, la sécurité et la solidarité africaine de l'armement », a écrit Roch Marc Christian Kaboré.