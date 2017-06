Burkina Faso: « Le gouvernement n'a aucunement l'intention de supprimer la CENI »

« Si je me rends compte cette année qu'il y a des agences de voyages fictives, je prendrai moi-même des dispositions pour les rayer de la liste des agences accréditées les années à venir », a martelé Siméon Sawadogo, qui a tout de même espéré que les efforts et la bonne volonté des différents acteurs permettront une très bonne organisation du hadj 2017.

Le premier vol aura lieu le 17 août prochain et le retour interviendra à partir du 19 septembre 2017 », a indiqué le MATD. Les candidats au 5e pilier de l'islam ont à leurs soins, 15 agents de santé pour les visites médicales, les vaccinations ces agents les suivront pour l'accomplissement du pèlerinage. L'organisation du hadj donne chaque année des tournis au gouvernement, aux pèlerins, aux agences de voyage et au Comité d'organisation.

Son application a nécessité 19 décrets tous déjà pris et, foi du ministre Siméon Sawadogo, les équipes de son département et celles du ministère en charge des finances sont à pied d'œuvre pour déterminer avec exactitude l'incidence financière du reclassement de l'ensemble du personnel. « Je ne saurai dire exactement la date de l'effectivité de ce reclassement, mais elle aura lieu très bientôt », a soutenu le ministre de tutelle.

Sur la question de la Fonction publique territoriale, le ministre a expliqué que depuis une vingtaine d'années, la situation des agents des collectivités territoriales a évolué en fonction de la taille et du budget de chaque collectivité. L'adoption de la loi sur la Fonction publique territoriale, a-t-il expliqué, dénote de la volonté du gouvernement de leur offrir de meilleures conditions de vie et de travail.

Quant au vote des Burkinabè de l'étranger, le ministre Sawadogo a soutenu qu'il sera une réalité en 2020 parce que « C'est un engagement ferme du chef de l'Etat ». Et de poursuivre que nulle part dans le document, il n'est mentionné que l'acte de naissance sera utilisé pour voter. Pour lui, l'utilisation de l'extrait d'acte de naissance n'est pas une invention du gouvernement actuel. « On ne vote pas avec l'acte de naissance ni avec la CNIB, mais avec la carte d'électeur. L'acte de naissance, la CNIB et le passeport servent simplement à s'enrôler, à s'inscrire sur la liste électorale pour avoir la carte d'électeur ».

Au cours du point de presse du gouvernement du jeudi 8 juin 2017, le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD), Siméon Sawadogo, a évoqué les questions de la Fonction publique territoriale, de l'organisation du pèlerinage du Hadj 2017 et de la polémique sur le nouveau Code électoral en vue.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.