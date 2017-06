Burkina Faso: Opération 40 000 logements - 240 000 inscrits sur l'ensemble du territoire

Le jeudi 8 juin 2017 à Ouagadougou, le Service d'information du gouvernement (SIG) a organisé son 4e point de presse du gouvernement de l'année. L'organisation de la 20e Nuit des Galian, l'apurement du passif urbain, la campagne de souscription des cités- relais de Dapelgo et le point sur les inscriptions pour les 40 000 logements ont meublé en partie les échanges avec les journalistes .

Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Maurice Dieudonné Bonanet, a évoqué à l'occasion du 4è point de gouvernement de 2017, l'apurement du passif urbain, la campagne de souscription des cités- relais de Dapelgo et les inscriptions pour les 40 000 logements. Sur le premier sujet, il a rappelé que l'Assemblée nationale avait mis en place une Commission d'enquête parlementaire dans une quinzaine de communes du pays dont le rapport a été remis au gouvernement en fin octobre 2016.

Le gouvernement en a tiré les conclusions en fin décembre, a dit le ministre Bonanet, en mettant en place un comité interministériel placé sous la présidence du Premier ministre, chargé de l'apurement du passif. Des commissions ad-hoc ont aussi été mises en place à la base pour étudier, cas par cas, les situations et une commission d'experts va suivre l'ensemble du processus. « Dans les cas les plus flagrants, nous allons opérer des retraits de parcelles, mais tous les cas seront minutieusement examinés afin de ne pas créer d'autres problèmes en voulant résoudre les problèmes actuels », a-t-il avoué.

Saisir l'ampleur de la demande

Abordant la question des promoteurs immobiliers, le ministre Dieudonné Bonanet a précisé que les commissions devront situer le gouvernement sur la légalité des superficies dont ils ont bénéficié afin de prendre les mesures qui s'imposent. De plus, les travaux du comité interministériel permettront de revoir l'encadrement juridique de la gestion du foncier au Burkina Faso.

Lancée le 5 avril 2017, la campagne d'inscription pour les 40 000 logements a enregistré 240 000 inscrits en ligne (y compris ceux de la diaspora) et par demande physiques. Cette campagne, a estimé le ministre de l'Habitat, visait essentiellement à saisir l'ampleur de la demande, sa localisation et les standings demandés. Les logements seront construits dans le cadre du Partenariat public-privé (PPP) avec des promoteurs immobiliers nationaux et internationaux. « Déjà, nous sommes à 90% de la mobilisation du foncier nécessaire », a soutenu le ministre qui a insisté sur le fait que le gouvernement sera rigoureux sur la transparence des opérations et la qualité des ouvrages.

Et de poursuivre que dans les mois à venir, ses équipes vont mettre en relation les inscrits qui remplissent les conditions, en relation avec leurs banques et les promoteurs immobiliers. Pour les cités- relais de Dapelgo, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, 2 000 parcelles ont été dégagées sur une superficie viabilisée. Les inscriptions (à 100 000 F CFA) ont commencé le 5 juin et se terminent le mercredi 14 juin prochain audit ministère ou en ligne sur le site web . Dans sa politique d'urbanisation, le gouvernement, selon le ministre en charge de la question, prévoit à la longue, la création de nouvelles villes à la sortie des grands centres urbains.

Ces villes seront dotées de toutes les infrastructures nécessaires pour que ses habitants aient accès à tous les services dont ils ont besoin sur place. Cela, afin d'éviter les mouvements massifs des populations chaque matin vers le centre-ville. Aussi, des autorisations spéciales de lotissement pourront être accordées à certains chefs-lieux de communes qui n'ont jamais fait de lotissement et qui en font la demande.

Lors de ce rendez-vous avec la presse, le ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Remis Fulgance Dandjinou, a précisé que contrairement à ce qu'ont rapporté certains médias, le gouvernement n'a pas décidé de l'acquisition de 1700 véhicules. Il s'agit, a-t-il signifié, de l'achat de véhicules sur les exercices budgétaires 2017 et 2018, au profit de l'administration publique en fonction des besoins et après confirmation du CCVA que le véhicule qui doit être remplacé, le mérite vraiment.

Par ailleurs, le ministre Dandjinou a informé la presse qu'à l'occasion de la XXe édition de la Nuit des Galian qui aura lieu aujourd'hui 9 juin 2017, le président du Faso (absent) qui devait présider la cérémonie va tout de même offrir la somme de 2 millions de F CFA au lauréat du Super Galian, en plus du trophée, des 3 millions de F CFA et de la parcelle à Ouaga 2000.