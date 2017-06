Burkina Faso: PNDES/Eau et assainissement - 135 milliards F CFA pour des réalisations en 2017

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba a présidé la cérémonie de présentation du Plan national de développement économique et social (PNDES) dans son volet eau et assainissement pour l'année en cours, le jeudi 8 juin 2017 à Diapangou, commune rurale située à une vingtaine de kilomètres de Fada-N'Gourma, chef-lieu de la région de l'Est.

Le Plan national de développement économique et social dans son volet eau et assainissement est dans une dynamique d'offrir aux populations rurales et urbaines de l'eau potable et un système d'assainissement de qualité. La présentation de la mise en œuvre de cet important outil de développement s'est déroulée dans la commune de Diapangou, région de l'Est, hier jeudi 8 juin 2017, en présence du chef du gouvernement Paul Kaba Thiéba. Dans son adresse, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Ambroise Ouédraogo, a expliqué que ce sont 135 milliards F CFA qui sont nécessaires pour cet ambitieux programme qui va contribuer à l'atteinte d'ici à 2020 à la « vision zéro corvée d'eau ».

Et en 2017, il est prévu dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement en milieu rural la réalisation entre autres de 2020 forages neufs dans les 13 régions, la construction de 56 adductions d'eau potable simplifiées (AEPS) neuves, 50 447 latrines familiales et la réhabilitation de 1285 forages pour un coût d'environ 35 milliards F CFA. En milieu urbain, ce sont 44,45 milliards qui seront mobilisés pour la réalisation d'infrastructures dont 280 km de réseau d'adduction d'eau potable, 39 434 branchements particuliers, 120 bornes fontaines.

Par ailleurs, pour la mobilisation des ressources en eau de surface, il est annoncé la construction de quatre (4) nouveaux barrages, la réhabilitation de 21 autres ainsi que des études en vue de la réhabilitation ou de la construction de nouvelles retenues d'eau. L'évènement de Diapangou s'est tenu sous le thème : « Relever les défis du secteur eau et assainissement : un passage incontournable vers un développement économique et social du Burkina Faso ».

A en croire le ministre Ouédraogo, nonobstant le taux global de réalisation du Programme d'urgence de la composante eau et assainissement (PUCEA) 2016 qui est de 119%, son département nourrit d'énormes ambitions qui doivent se traduire par la réduction des disparités entre villages, entre communes et entre régions. Il a souligné que l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement contribue fortement à atteindre les cibles fixées par les Objectifs de développement durable(ODD) à l'horizon 2030 dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire, de l'égalité des sexes et de la lutte contre la pauvreté.

Respect des délais de livraison

Pour sa part, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a indiqué que les travaux de réalisation d'infrastructures en eau potable, d'assainissement et de construction des barrages visent à offrir de meilleures conditions de vie aux populations. Il a aussi soutenu que les réalisations de ces infrastructures sont importantes dans la lutte contre la pauvreté. S'agissant des délais de livraison des ouvrages, le chef de l'exécutif se veut confiant quant à leur respect.

Le maire de la commune de Diapangou, Abdoulaye Lompo, hôte de la cérémonie de présentation, s'est réjoui du lancement de ce vaste programme. Selon lui, les 25 600 âmes des 31 villages de sa commune qui vivent de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche espèrent qu'avec ce volet eau et assainissement le chemin du développement est en train de se dessiner. Pour lui, les cinq (5) barrages que compte sa commune, sont dans un état de dégradation avancée. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, la réhabilitation du barrage de Diapangou déjà, avec ses 100 000 mètres cubes, va constituer un véritable soulagement pour les populations.

Le bilan annuel du Programme présidentiel d'urgence 2016 a également été dressé à Diapangou. Pour le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement, malgré les difficultés de divers ordres, 1619 forages neufs et 501 autres ont été réalisés sur l'ensemble des 13 régions. Dans la même dynamique, 76 adductions d'eau simplifiées et la réhabilitation de 26 autres ont été réalisées par son département.

Dans le domaine de l'assainissement, 479 latrines ont été construites dans des écoles, 122 dans les centres de santé et 150 autres dans les lieux publics. En outre, 43 526 latrines familiales et 1981 puisards domestiques ont été aussi réalisés. Foi du ministre en charge de l'eau, ces réalisations en 2016 ont touché un (1) million 245 mille 659 personnes à travers les différentes composantes.