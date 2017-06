Tunisie: Une infrastructure fragile

Cette averse accompagnée d'un vent violent a été à l'origine de l'arrachement des arbres et des plantes dans plusieurs zones. Les agriculteurs qui n'ont pas encore moissonné et stocké leur récolte de céréales craignent une altération de la qualité.

Il est recommandé de redimensionner ces canalisations pour leur permettre d'absorber les énormes quantités d'eau. Obstrués par les déchets et les restes des matériaux de construction, certains regards n'ont pas pu jouer leur rôle correctement.

La circulation automobile a été interrompue dans plusieurs axes routiers car les chaussées et les routes sont devenues impraticables. Du côté de Lafayette à Tunis à la banlieue sud (Radès, Ezzahra et Hammam-Lif) le trafic dense a été immobilisé pour un temps.

L'eau s'est infiltrée dans les maisons causant des dégâts aux effets et équipements des ménages. Même l'Institut orthopédique Mohamed El Kassab à Ksar Saïd a été dévasté par les eaux qui se sont infiltrées de toutes parts, ce qui a suscité l'inquiétude et l'amertume aussi bien du personnel que des malades.

