Tunisie: Abordable pour les techniciens et les scientifiques

Les épreuves des sciences de la vie et de la terre, de mathématiques et de technologie ne comportent pas trop de difficultés mais demandent une bonne concentration d'autant plus que les sujets dans chaque épreuve sont considérés longs par les candidats interviewés.

En effet, nous avons contacté des candidats et des candidates du lycée Tahar-Sfar de Sousse afin de recueillir leurs impressions.

Pour les matheux, l'épreuve de mathématiques a comporté quatre exercices portant respectivement sur les similitudes, la géométrie dans l'espace, l'arithmétique et l'étude des fonctions exponentielle et logarithmique.

Aymen Mhamdi (section maths) estime que le premier exercice est facile à traiter, le second est abordable, le troisième est plus ou moins accessible et le quatrième sur l'étude des fonctions nécessite beaucoup de concentration. Rayane B. Saïd (maths) a indiqué que les exercices 3 et 4 demandent beaucoup de concentration. Tandis que les deux premiers exercices ne comportent pas trop de difficultés.

Iskander B. Saâd (maths) a jugé que la première question de l'exercice 2 est difficile, le reste est accessible. L'exercice sur l'arithmétique comporte des questions-pièges.

Pour les scientifiques, l'épreuve des sciences de la vie et de la terre a comporté une première partie (un QCM et un exercice sur la reproduction humaine) et une deuxième partie portant sur la génétique humaine et la neurophysiologie.

Lina B.Radhia (sc-exp) a indiqué que le QCM est facile à traiter mais certaines questions exigent de la concentration à l'instar de l'exercice de neurophysiologie qui est difficile à traiter .

Pour les techniciens, l'épreuve de technologie a comporté deux parties, une sur la mécanique et l'autre sur l'électricité. Syrine Bel Haj (section technique) a jugé que la partie mécanique est plus ou moins accessible et que l'exercice sur la transmission est difficile à traiter.

La partie portant sur l'électricité est classique et abordable. Mohamed Ajmi (technique) pense que la mécanique demande un bon bout de temps pour la traiter et une bonne concentration. Pour la partie électricité, la carte de commande comporte une question-piège nécessitant un effort de concentration pour bien la traiter.