Tunisie: Créer la ville de ses rêves

«La culture comme ingrédient essentiel pour le développement et la durabilité des villes», tel était le sujet principal de ce sommet. La culture étant un véhicule pour le développement des espaces publics, au service des citoyens et de l'amélioration de leur qualité de vie.

Lors de la plénière de clôture, le Président de CGLU Mpho Parks TAU (ancien maire de la ville de Johannesburg, en Afrique du sud, et actuellement membre du Congrès national africain), a assuré que les gouvernements locaux et régionaux sont essentiels dans la garantie d'un avenir meilleur pour toutes et tous. Et les villes que nous souhaitons englobent la vie culturelle ainsi que les droits culturels.

Il a ajouté que «nous devons lutter pour aller vers des villes centrées sur les personnes, qui permettent aux résidents de co-créer la ville qu'ils souhaitent.»

Selon Mamou Daffe, le président d'Arterial Network (ce réseau qui regroupe divers acteurs du secteur culturel originaires de tout le continent africain) qui était présent à Jeju, les objectifs de CGLU sont en phase avec la vision du réseau, notamment à travers son programme de villes créatives qui travaillent sur la durabilité des villes, la gouvernance de la culture, l'accès de la culture à tous, la dotation des villes de politiques culturelles et plus.

En termes de recommandations, Arterial Network a proposé la création d'une commission internationale pour réfléchir sur un objectif global de la culture dans l'Agenda 2030 des Nations unies pour le Développement durable, qui tiendra compte de la spécificité des villes africaines.

Cette commission pourrait avoir pour mission de promouvoir les aspects culturels dans l'agenda, de suivre la mise en œuvre, de s'assurer que les objectifs sont atteints, et d'encourager le partenariat public-privé (PPP).

Afin de maintenir la trajectoire, un programme de travail permettra de garantir que CGLU poursuive son programme sur la culture dans les villes durables, et ce, dans cinq domaines : innovation politique et apprentissage entre égaux; reconnaissance de l'excellence, plaidoyer, réseautage et débats mondiaux.

Artérial annonce à la fin de son communiqué que le troisième Sommet Culture de CGLU est prévu pour 2019.