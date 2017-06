Tunisie: Dans le tourbillon de la géopolitique - Pondérer les nécessaires ajustements

Le monde arabe est traversé, depuis quelques jours, par une vague de mises en doute et de remises en cause qui semble devoir aboutir à d'inévitables recompositions et à de probables retournements d'alliances. Ce qui ne manquera pas d'avoir un impact en Tunisie.

Au vu de notre fragilité, cette tornade est, par divers aspects, déstabilisatrice, mais elle aura, sans doute, s'agissant du terrorisme, de ses mécanismes et de son financement, des conséquences allant dans le sens de la clarification et de la responsabilisation des diverses parties impliquées dans le mystérieux imbroglio dans lequel est embourbé l'ensemble de la région.

Réexaminer certaines attitudes dépassées

Et il va bien falloir, chez nous, réexaminer diverses attitudes dépassées, tout en veillant à se cramponner à une architecture consensuelle qui a su préserver, malgré tout, l'embarcation dans laquelle toutes nos sensibilités nationales ont pu trouver refuge et mener à bien une transition démocratique qui s'annonçait, pourtant, bien périlleuse.

D'où le réflexe des deux partis majoritaires consistant en une consolidation de la concertation par le biais d'une structure permanente de coordination. Même si cette décision n'a pas manqué d'effaroucher certains députés acquis à une meilleure démarcation d'avec leurs alliés. D'où, a contrario, les repositionnements alentour et les brusques radicalisations.

Lorsque l'armée libyenne accuse

Mais lorsque l'armée libyenne affirme qu'un attaché militaire étranger intervient à partir de la Tunisie dans le financement des terroristes de Daech et de l'Aqmi à travers des comptes bancaires, et qu'il aurait même «transféré 8 milliards de dollars vers une agence bancaire à Tataouine» puis vers la Libye, notre pays est clairement appelé à remettre ses compteurs à zéro et à réorganiser ses priorités.

Fort heureusement, le gouvernement d'union nationale est en place et veille à ajuster les compromis adéquats en fonction des variables de la conjoncture. Ce qui a permis d'accélérer substantiellement la lutte contre la corruption, l'argent sale et les réseaux parallèles qui défient la souveraineté nationale.

Réagir en rangs serrés

La réaction de notre opinion publique a été très saine, qui a su accorder à Youssef Chahed un large soutien le confortant dans sa bataille contre les forces du mal. Une bataille qui devra désormais aller plus en profondeur pour extirper le fléau à la racine, en en démontant les mécanismes les plus secrets.

Cependant, notre processus démocratique reste fragile, ce alors qu'il est urgent d'en clarifier certaines approximations essentielles, comme d'éventuelles compromissions historiques ou des zones d'ombre qu'on ne pourra s'empêcher de tirer au clair.

Or cela serait préjudiciable au consensus acquis et à la quête commune de relance de l'économie et du développement. Ce qui pose comme un impératif de réagir et d'avancer en rangs serrés, au coude à coude. Afin de préserver les équilibres et la stabilité du pays, en une soft-mutation salvatrice sans précipitation et sans embardées.

Mais réagir en phase avec les attentes du pays et les délicats méandres de la géopolitique.