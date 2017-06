Tunisie: Les préparatifs vont bon train

Le port commercial de Zarzis a connu, en début d'année, des travaux de dragage et de curage, moyennant une enveloppe de 23 millions de dinars, en vue d'assurer une reprise dynamique de ses activités, accueillir les navires de gros tonnage et encourager l'investissement.

Les travaux en cours portent notamment sur la création d'une salle départ/arrivée, une salle de contrôle douanier et une salle d'attente ainsi que le renforcement des équipements informatiques et de contrôle au sein du port, a-t-il ajouté.

Plusieurs voyageurs se sont félicités de la création de cette ligne, lancée au mois de mars dernier, dans la mesure où elle leur permet de se déplacer directement vers la ville de Zarzis et d'éviter les longs trajets par voie terrestre, surtout que le plus grand nombre de compatriotes vivant à l'étranger sont originaires du sud.

