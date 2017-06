Tunisie: Séance plénière, mardi prochain

- Un projet de loi portant approbation d'un accord de prêt, signé le 9 octobre 2015 entre le gouvernement tunisien et le Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades) pour contribuer au financement d'un projet de développement du réseau des routes classées et des pistes rurales.

Le projet de loi concerne également le contrat de garantie de paiement, conclu le 29 novembre 2016 relatif au contrat de prêt conclu entre la Société tunisienne de l'électricité et du gaz et l'institut allemand de crédit pour la reconstruction (KFW) pour la contribution au financement de la centrale photovoltaïque Tozeur 1

- Projet de loi organique portant approbation de l'échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif à la coopération financière et technique.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.