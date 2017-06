Tunisie: Que mijote Nabil Maâloul ?

On a beau dire que l'Egypte a régressé ces dernières années et qu'elle n'est plus aussi solide que celle d'Aboutrika. Ce n'est pas si évident que cela peut paraître. Car si le championnat égyptien a été affecté depuis 2011, l'équipe nationale a tenu tant bien que mal son rang sur la scène continentale.

Finaliste malheureux de la dernière édition de la CAN du Gabon, la sélection égyptienne s'est inclinée au terme d'un grand match devant un autre géant d'Afrique, en l'occurrence le Cameroun. L'Egypte a, certes, perdu la finale de la dernière CAN, mais elle a démontré qu'elle revient lentement, mais sûrement. C'est dire qu'il faudra bien préparer sa leçon si Maâloul veut réussir son premier test officiel.

Deux scénarios possibles

Les échos émanant des entraînements en nocturne de l'équipe nationale se font au compte-gouttes, les informations qui ont filtré de Radès ont laissé entendre que le sélectionneur national étudie deux schémas tactiques. Nabil Maâloul hésite entre le 4-2-3-1 et le 4-3-2-1.

Bref, des choix qui tournent autour de l'entrejeu. Le sélectionneur national sait que la force des Egyptiens réside dans les duels, notamment au niveau du milieu du terrain.

Attention quand même à Mohamed Salah, le joueur le plus dangereux de l'équipe adverse. Un joueur explosif qui peut faire mal sur la moindre accélération.

Match d'application

Hier soir, le sélectionneur national devait arrêter ses choix à 80 % près. Le seul poste qui préoccupe Maâloul, c'est celui de l'attaquant de pointe sur qui reposera tout le jeu. Khénissi a ressenti des douleurs aux entraînements à cause de la fatigue des derniers déplacements avec son équipe, l'Espérance de Tunis.

On ne sait pas encore si Khénissi a totalement récupéré ou pas, mais tout laisse à croire que le meilleur buteur du championnat sera titulaire dimanche soir. Présence de taille pour notre attaque.

Concernant le poste de gardien de but, la logique veut que l'ordre établi en sélection soit respecté. Rami Jéridi devra garder les bois et Moez Ben Chérifia fera banquette, bien que Maâloul connaisse bien ce dernier pour l'avoir entraîné à l'Espérance de Tunis.

Une chose est sûre, Nabil Maâloul devra aligner une formation équilibrée, avec des lignes rapprochées et des mouvements rapides. Pour ce faire, il faudra penser à ceux qui ont les meilleures ressources physiques. Car pour contrer des joueurs égyptiens à la fois rapides et techniques, nos internationaux ont besoin de souffle et de beaucoup de technicité.

Il nous reste quelque 48 heures pour connaître les choix définitifs du nouveau patron de la sélection tunisienne.