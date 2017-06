Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - 34 ans après les conditions de la mort d'Ernesto Djédjé toujours non élucidées

Ernesto Djédjé avait un style vestimentaire jugée "extravagant", bien adaptée à son rythme musical. Reconnu pour ses recherches musicales, c'est bien son album "Ziboté" sorti en 1977 qui le projeta au-devant de la scène. Il connaitra plusieurs autres succès en 1979 et 1980, respectivement avec "Golozo" et "Azonadé". L'année suivante, il sera l'auteur de "Zouzou Palegué". L'artiste termine sa carrière avec l'album "Tizeré" avec notamment un titre en hommage à Konan Bédié en 1982 et un autre, dédié au président Félix Houphouët-Boigny, intitulé "Houphouët-Boigny Zeguehi". Le roi du ziglibithy laisse, 34 ans, un "royaume musical" sans héritier. Après une guéguerre sans merci que se sont hélas livrés ces derniers.

" Le Gnoantré national", comme on l'aimait l'appeler a inspiré beaucoup de chanteurs dont Blissy Tebil, Luckson Padaud, Johnny lafleur... . Créateur du ziglibithy, Ernesto Djédjé était un artiste multidimensionnel baptisé "Le Roi du Ziglibity". Egalement auteur-compositeur-interprète talentueux, il était doté d'un timbre vocal captivant qui puisait sa source d'inspiration en pays Bété, notamment à Tahuraguhé, son village natal situé dans la région de Daloa. Il était surtout un fin danseur. Lors de ses prestations, il éblouissait le public par ses déhanchements et ses coups de tête-blocages.

