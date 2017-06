A travers cet hommage, l'ex-producteur et fondateur de Radio Jam-Fm Abidjan restera gravé à jamais, selon les organisateurs de la cérémonie, dans la mémoire des Ivoiriens et surtout de celle des auditeurs de la radio que Rdio Jam FM.

Etaient présents à cette cérémonie, Madame Henriette Charles Konan Banny, l'épouse de l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire (frère ainé du défunt), Me Sacko, l'archevêque Guy Kodja Vincent, David Tayorault, Bomou Mamadou, Jean-Jacques Kouamé, Alain Tally, l'ex Directeur du cercle National des Arts et de la Culture (cnac), les enfants Konian et petits-enfants. A cette occasion, il y a également eu plusieurs témoignages à la mémoire du disparu considéré comme un homme de « loyauté, d'intégrité et de probité ».

