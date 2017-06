Cote d'Ivoire: Fête des mères - Souleymane Diarrassouba magnifie les mamans de son ministère

La rotonde de la cité financière d'Abidjan-Plateau a été le lieu de la remise de cadeaux par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, aux mamans dudit ministère. C'était le vendredi 02 juin 2017.

A cette occasion le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba a rendu hommage à la femme en général et en particulier aux femmes de son ministère. « La femme est égale à la vie. Vous donnez naissance, vous vous sacrifiez pour ce dernier afin de lui permettre d'être à son tour un parent comblé. C'est pourquoi, on dit ce que femme veut, Dieu le veut. Nous organisons cette petite fête pour vous célébrer, pour célébrer la vie », a-t-il fait savoir. Pour lui, les femmes jouent un rôle primordial au sein de son ministère.

Il s'est dit être prêt pour la promotion du genre. Il a demandé à cet effet aux femmes, de donner le meilleur d'elles-mêmes afin que le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME puisse améliorer le quotidien de la population. « Nous devons travailler pour améliorer la vie des uns et des autres. Nous devons travailler pour que les PME occupent une place importante dans ce pays. Nous voulons aussi que les agents de notre ministère soient épanouis. Pour cela, nous avons vivement besoin de votre soutien, de vos prières et de votre travail bien fait. J'invite tous les agents de mon ministère à pratiquer l'union, le vivre-ensemble et la paix », a recommandé le ministre Souleymane Diarrassouba.

La présidente du comité d'organisation, Kouassi Elise Konan, par ailleurs Directrice des Ressources humaines dudit ministère, a salué les actions menées par le ministre Souleymane Diarrassouba, aux côtés de la section féminine. Pour elle, les femmes sont prêtes à donner le meilleur afin d'aider le ministre à attendre son objectif. Pour Rachelle Moh, Porte-Parole des bénéficiaires, ce geste est inoubliable. Elle a promis au nom des femmes, qu'elles travailleront avec toutes leurs forces afin d'accompagner le ministre jusqu'à la fin de sa mission pour obtenir un résultat salutaire.