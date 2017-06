Ile Maurice: Budget 2017-2018 - Le sale quart d'heure des membres de la presse

Alors qu'ils montaient, ils ont été stoppés une nouvelle fois. Cette fois-ci, à cause de l'arrivée de la Speaker. Prendre des photos a été une tâche ardue. Les photographes n'ont eu que quelques minutes pour entrer dans l'hémicycle et prendre un maximum de photos. En sortant de l'hémicycle, un policier leur a présenté ses excuses car il n'a rien pu faire de plus pour eux.

Pendant ce temps, les photographes et vidéographes se trouvant à l'intérieur n'ont pas été autorisés à monter les escaliers. Ils ont dû se contenter du couloir étroit (permettant, dans la foulée, de remarquer le détecteur de métaux placé dans le couloir en face. Une première). Il a fallu attendre que le Premier ministre et les députés se rendent à l'intérieur de l'hémicycle pour que ces membres de la presse puissent emprunter les escaliers.

