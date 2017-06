Sénégal: Le fonds I&P Afrique entrepreneurs inaugure trois projets industriels

Le groupe malgache Scrimad, spécialisé dans la production et l'exportation de litchis, a inauguré une nouvelle usine vendredi 5 mai à Tamatave, en présence des partenaires de l'entreprise et de plusieurs autorités malgaches.

L'entreprise ghanéenne Eden Tree a inauguré fin mai une nouvelle usine, certifiée HACCP, lui permettant d'augmenter significativement ses capacités de production. Eden Tree achète, transforme et distribue auprès de la distribution formelle plus de 80 variétés de fruits et légumes frais au Ghana.

Alors que le fonds I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE) célèbre sa cinquième et dernière année d'investissement, plusieurs projets industriels financés par le fonds sont mis en route : Scrimad à Madagascar et Eden Tree au Ghana, deux entreprises opérant dans le secteur agro-alimentaire, ont inauguré leurs nouvelles usines.

