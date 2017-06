Sénégal: Emirates gâte encore ses clients

Emirates se distingue encore. Dans le bon sens bien entendu envers ses clients. En effet, la compagnie offre aux voyageurs sénégalais la possibilité de visiter Dubaï avec des tarifs spéciaux allés et retour en classes économique et affaires. Cette offre comprend un visa gratuit, un troisième bagage gratuit de 23 kg en plus de "My Emirates Pass".

Grâce à cette offre spéciale, souligne un communiqué, un billetde Dakar à Dubaï vous revient à 529000 CFA en classe économique et à 1 765 000 CFA en classe affaires.

L'offre est valable sur une période limitée ; les billets doivent être réservés entre le 8 et le 24 juin 2017, et lesvoyages doivent se dérouler entrele 8 juin et le 30 septembre 2017. Les taxes aéroportuaires sont comprises dans le coût du billet.

Elue meilleure compagnie aérienne du monde par les voyageurslors du prix Travellers 'Choice® de 2017, Emirates offre également un visa gratuit de 30 jours pour les Emirats Arabes Unis (sous réserve de l'approbation des autorités de l'immigration).

A cela s'ajoute une troisième franchise bagage de 23kg en classe économique et jusqu'à 32kg en Classe Affaires, en plus de My Emirates Pass, qui permet debénéficier d'offres et de réductions exclusives partout à Dubaï.

«My Emirates Pass» offre aux clients des réductions spéciales dans plus de 120 restaurants de classe mondiale à Dubaï. Des offres exclusives sont également disponibles sur une gamme d'activités de loisirs, y compris l'accès auxchampionnats sur les terrains de golf, aux parcs à thème ou spas de luxe à travers la ville.