Cameroun: L'Institut Nestlé Nutrition Afrique et la Fondation AD LUCEM luttent contre la mortalité néonatale

Il s'est tenu à l'hôpital AD LUCEM de Bonamoussadi, Douala, un atelier de formation des formateurs en réanimation néonatale et soins aux nouveau-nés, au profit de 28 personnels médicaux de la Fondation AD LUCEM Cameroun. Il était organisé par l'Institut Nestlé Nutrition Afrique et la Fondation. Il avait pour but le renforcement des capacités des professionnels de santé de cet organisme, deuxième prestataire de soins après l'Etat, et présent sur toute l'étendue du territoire.

Depuis 2011, l'Institut Nestlé Nutrition Afrique organise des programmes de réanimation néonatale pour former les professionnels de la santé, comme les pédiatres, généralistes, personnel infirmier et sages-femmes, à sauver la vie des nouveau-nés en détresse respiratoire.

Solange Ekani est sage-femme à l'hôpital Ad Lucem d'Obobogo à Yaoundé. Au quotidien, elle pratique des actes qui permettent à des femmes et à des familles d'être plus heureuse. Malheureusement, quelques fois il peut y avoir des complications. « Nous avons souvent été témoins de décès de nouveau-nés de suite d'asphyxie », nous a confié Solange. « C'est difficile d'être témoin de la tristesse d'un parent frappé par ce malheur », a-t-elle ajouté.

La formation a permis à ces professionnels d'apprendre des interventions simples, comme le séchage, le réchauffement, le dégagement des voies respiratoires, l'activation de la respiration et la ventilation par ballon et masque pendant la première minute, qui permettent de sauver la vie des nourrissons ; mais aussi la méthode mère kangourou et les besoins nutritionnels du prématuré, qui permettent de sauver la vie des bébés nés avant terme.

Mortalité néonatale

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près d'un quart des décès mondiaux de nouveau-nés sont causés par une asphyxie à la naissance. Il s'agit de l'une des trois premières causes de décès néonataux, eux même représentant environ 40% de la mortalité chez les moins de 5 ans.

Selon l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) Cameroun 2014, la mortalité néonatale est de 28 pour mille et les principales causes sont l'asphyxie, les infections, et la prématurité.

La naissance prématurée et un faible poids à la naissance sont deux complications des grossesses qui peuvent nécessiter l'utilisation de la réanimation néonatale. Effectuée de façon efficace, cette intervention qui aide les nourrissons à respirer à la naissance peut contribuer à éviter un grand nombre de décès infantiles.

Des compétences en réanimation du nouveau-né sont extrêmement importantes en milieux à faibles ressources où les soins prénataux sont précaires et où la fréquence, la mortalité et le fardeau des effets à long terme de l'asphyxie à la naissance sont importants.

« La formation en réanimation néonatale est une activité pertinente dans notre contexte aujourd'hui. Elle consiste en des gestes simples qui peuvent être exécutés et sauver des vies.

Cette intervention permet de donner à l'enfant de meilleures chances dans la vie, en lui évitant des dommages irréversibles et lui permettant d'être en bonne santé dès les premières minutes de vie », a déclaré le Dr Kedy Danielle, pédiatre néonatologiste et formatrice à cet atelier.

Coopération

L'Institut Nestlé Nutrition Afrique collabore avec des associations professionnelles et des institutions médicales comme la Fondation AD LUCEM pour offrir ces ateliers de renforcement des capacités en nutrition et santé au profit des professionnels de la santé.

« Je voudrais remercier l'Institut Nestlé Nutrition Afrique pour cette initiative de renforcement des capacités des professionnels de santé de la Fondation AD LUCEM. En tant que deuxième prestataire de soins

de santé après l'Etat, nous assurons en moyenne plus de 10 000 accouchements par an, et nous nous positionnons comme un partenaire important pour l'Etat dans l'atteinte de ses objectifs.

Nos hôpitaux sont en zone rurale, et l'intérêt de cette formation pour notre réseau est qu'elle permet de ne pas se limiter aux zones urbaines, mais également d'apporter des solutions de santé aux populations des zones rurales » a déclaré le Dr

Bidjogo Atangana Théodore, Administrateur Directeur Général de la Fondation AD LUCEM.

A l'issue de l'atelier, le personnel formé organisera en retour des formations dans leurs centres de santé respectifs au profit de leurs collègues.

« Chez Nestlé, nous sommes convaincus de la pertinence des actions collectives pour inverser la courbe des indicateurs de santé partout où nous opérons.

Par le biais de l'Institut Nestlé Nutrition Afrique, une organisation à but non lucratif, nous apportons un appui aux professionnels de la santé à travers différents programmes de renforcement des capacités.

Nous contribuons ainsi à répondre aux défis sanitaires de l'environnement dans lequel nous opérons », a déclaré Serge Dzeukou, Responsable Afrique francophone de l'Institut.

Réduction du taux de mortalité infantile

« Cet atelier de formation est bénéfique pour tous les professionnels de la santé qui interviennent dans les salles d'accouchements. Les pratiques telles que frapper un nouveau-né pour qu'il pleure, ou encore l'utilisation de l'alcool sont dépassées.

Le seul positionnement de la tête du nouveau-né peut déjà lui permettre de respirer. Grâce à ce que nous avons appris ici, nous sommes prêts à contribuer à inverser la courbe de la mortalité néonatale », a déclaré Solange au terme de la formation.

En améliorant la qualité de vie et en contribuant à un avenir plus sain, les activités de l'Institut Nestlé Nutrition Afrique participent à l'ambition de Nestlé de permettre à chacun de vivre une vie plus saine et plus heureuse, notamment en aidant 50 millions d'enfants dans le monde à vivre en meilleure santé. Ces efforts coïncident également avec les Objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies, notamment ceux liés à la santé et au bien-être des populations.