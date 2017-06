Ile Maurice: Sécurité routière - Une charte pour combattre les accidents de la route

Jean-Christophe Cluzeau, Head of General Insurance à la Mauritius union, a soutenu qu'il faut changer la mentalité des entreprises. «C'est un engagement que les entrepreneurs doivent prendre afin de mettre en place un plan d'action sur la sécurité routière. Il faut maintenant les suivre. Ce sont parfois des actions bêtes mais le but est de faire baisser significativement les accidents de la route.»

Les compagnies du secteur privé mais aussi les institutions publiques sont ciblées pour signer cette charte. Parmi les signataires d'aujourd'hui, on retrouve la Mauritius Union, la Road development Authority, la Traffic Management and Road Safety Unit, Total Mauritius ou encore la Mauritius Police Force.

