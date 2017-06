Tunisie: Prendre option

L'équipe de Tunisie aura certainement des arguments à faire valoir. Elle devra confirmer son leadership du tournoi inaugural.

A Tunis, les données ne seront plus les mêmes. Encore plus de contraintes mentales et plus de pression de gagner. Les coéquipiers de Hamza Nagua, avec un moral gonflé, joueront pour la qualification au tournoi final du premier tour qui aura lieu au Mexique du 16 au 18 juin rassemblant les trois premières équipes du classement final de la troisième division et le pays hôte.

Les Tunisiens, dans leur fief, se trouveront dans l'obligation de gagner leurs trois rencontres pour passer pour la première fois à la phase finale. Les Tunisiens avec les Maâla, Kadhi, Ben Slimène et Ben Tara tenteront de déstabiliser leurs adversaires et réaliser un parcours brillant. Une tâche qui ne paraît pas difficile pour des joueurs ambitieux en regain de forme et motivés par les résultats enregistrés au Monténégro.

L'équipe de Tunisie ouvrira face à son homologue kazakh. Une bonne entrée en matière face à un adversaire tout juste moyen et à la portée sur le papier incitera notre six national à continuer sur sa lancée.

Mais il faudra prendre l'adversaire du jour avec le maximum de sérieux, car il est totalement libéré de cette hantise du résultat et de cette pression puisqu'il a perdu toutes ses chances après ses trois faux pas au tournoi d'Allemagne.

«Chaque début conditionne la suite. Je suis persuadé que l'équipe est bien prête et décidée à réaliser un départ étincelant, ce qui va nous permettre d'aller au bout de nos intentions.

Le Kazakhstan force le respect et sa présence en World League reflète sa nette progression ces dernières années. On fera de notre mieux pour sortir grandis du tournoi», affirme Mehdi Ben Cheikh.

Le programme

Palais des sports d'El Menzah

Aujourd'hui

16h00 : Monténégro-Taïwan

22h00 : Tunisie-Kazakhstan

Samedi 10 juin

16h00 : Monténégro-Kazakhstan

22h00 : Tunisie-Taïwan

Dimanche 11 juin

16h00 : Kazakhstan-Taïwan

22h00 : Tunisie-Monténégro