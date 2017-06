Tunisie: Le réveil des attaquants de pointe ?

Les Msakni et Sliti ont un bon coup à jouer sous ce rapport de la concrétisation des occasions. Harbaoui veut rattraper le temps perdu, celui où il a été placé au ban de la sélection suite à ce qu'on considéra alors comme une grave entorse à la discipline. On l'accusa après la CAN 2013 d'étendre le «linge sale» en public.

Maâloul doit trancher. Le profil de chacun des deux prétendants va compter, en plus de la forme de l'heure. Le coach national mesure parfaitement les qualités propres à chacun des deux artificiers qui se rejoignent néanmoins dans un aspect fondamental : leur capacité à s'engouffrer dans les espaces, d'être là au moment où il faut faire les appels justes et de se montrer implacable devant les buts adverses.

En fait, il aurait dû y avoir un match à trois pour une place de titulaire, mais on sait que l'attaquant de pointe d'Al Ittihad saoudien a été écarté de la course une semaine avant le derby nord-africain pour un écart de conduite en dehors du rassemblement de la sélection.

Autant dire qu'ils marquent au compte-gouttes. Aujourd'hui que le onze national repart pour un nouveau cycle avec l'avènement d'un nouveau timonier, Nabil Maâloul se rabat sur deux flèches de métier : Taha Yassine Khenissi, meilleur buteur du championnat 2016-2017 avec quinze réalisations, et Hamdi Harbaoui, meilleur buteur du championnat de Belgique 2013, et dixième meilleur réalisateur africain sur le continent cette année-là.

Il faut croire que les temps sont bien rudes pour les attaquants des Aigles de Carthage qui n'ont que rarement brillé par leur grande générosité. Ils restent sur un seul but inscrit dans les trois dernières rencontres : en quart de finale de la dernière coupe d'Afrique des nations face au Burkina Faso (défaite 0-2), à domicile contre le Cameroun en amical (1-1), et à Rabat face au Maroc (défaite 0-1).

