Tunisie: Conséquences lourdes...

L'intention était là (ce n'était pas infondé), mais à la dernière minute, Riahi, qui reste loin de son club et est pris par d'autres responsabilités, a fait marche arrière.

Cela servirait à quoi de changer d'entraîneur à quelques jours de la finale et de prendre le risque de rater un titre alors que les Clubistes n'ont aucune excuse pour le rater? Qui va diriger l'équipe pendant une dizaine de jours?

En tout cas, la défaite frustrante qui a montré, une fois pour toutes, les limites techniques d'un groupe de joueurs insoucieux et qui n'ont rien de grand et de «décent».

Jusqu'où ce groupe de joueurs va-t-il aller dans la «médiocrité»? C'est la question que le public clubiste se pose et se posera encore. Une équipe qui n'arrive pas à conserver un résultat nul devant un adversaire pas génial, c'est une équipe et ce sont des joueurs qui ne sont pas en mesure de rassurer leur public et leurs dirigeants.

Avec tout cet «imbroglio» administratif, le CA va-t-il préparer sa finale de la coupe contre l'USBG et trois jours plus tard contre le FUS Rabat avec cette pression et ce doute? En tout cas, Riahi, qui rate tout ce qu'il fait au CA, espère terminer la saison avec une note positive.

Une coupe et puis une victoire devant le FUS devront bouleverser la vie du CA. On oubliera une grande partie de tout ce qui s'est passé, et on repartira avec un moral au beau fixe.

Ce sont deux matches très importants dans le futur proche du CA : ou les ardeurs se seront calmés, ou au contraire deux échecs qui vont compliquer davantage cette situation controversée.

Plus de mordant...

Les Clubistes auront un avantage certain sur leur adversaire, l'USBG. Peut-être que c'est une pression de plus sur ces joueurs qui ont si déçu leur public.

Et peut-être que c'est une pression supplémentaire sur Chiheb Ellili, de plus en plus contesté après tous ces échecs en championnat et dans les matches en déplacement en coupe de la CAF. Il est tenu de bien préparer cette double confrontation afin de sortir la tête haute et d'enrichir son C.V.

Aucun droit à l'erreur pour le CA qui a l'opportunité de sauver une petite saison. Du côté de Riahi, qui tient en otage le club depuis des années, il sera le plus grand bénéficiaire de la consécration en coupe et d'une victorie en coupe de la CAF. Le destin de tout le monde est lié par les résultats de ces deux matches.

L'astuce est dans la motivation. Il faudra que les joueurs et leur entraîneur soient motivés, sérieux et capables d'aller au-delà de tous les maux de l'équipe. Il y a une image du club à sauvegarder en fin de compte. Gagner la coupe et battre le FUS, c'est la moindre des choses pour faire oublier les marasmes du passé.