Tunisie: Négociations en cours avec Franck Kom

Bouazza sur le départ !

Nous croyons savoir que les jours de l'attaquant de couloir algérien, Ameur Bouazza, sont d'ores et déjà comptés du côté de l'Etoile.

Ce dernier semble ne pas trouver ses repères au sein du club sahélien d'après ses aveux à l'adresse de certaines personnes qui lui sont proches, sans oublier l'intention jusqu'ici «déguisée» des dirigeants étoilés de ne pas vouloir garder l'ex-sociétaire de Fulham au sein de l'effectif afin de pouvoir dégager de la place pour une nouvelle recrue étrangère plus confirmée.

Le vivier du club encore et toujours !

Nul doute, le centre de formation de l'Etoile est une véritable fierté et un trésor intarissable pour le club.

Quand on voit l'ossature de l'équipe fanion constituée fondamentalement des purs produits du centre de formation des jeunes, à l'instar des Neguez, Brigui, B. Amor, Lahmar, Bédoui, Boughattas et même Balbouli, on ne peut que vouer de la considération pour le travail gigantesque entrepris à ce niveau, outre l'ancrage d'un sens d'appartenance au club vraiment inouï.

De plus, ce qui est grandement valorisant d'ailleurs, cette tradition s'installe dans la durée et prend une allure «cyclique» voire identitaire, puisque un nouveau contingent de jeunes crus du club vient d'être rattaché à l'équipe première, à savoir Ahmed Raddaoui (arrière gauche international âgé de 20 ans), Malek Baayou (18 ans milieu défensif) et Seif Idallah (19 ans milieu défensif) qui ont été priés depuis mercredi d'intégrer les entraînements de l'équipe senior.

«Opter pour les enfants du club est pour nous un choix stratégique et une conviction permanente qui n'a rien de circonstanciel», nous a avoué Zied Jaziri, le directeur sportif de l'Etoile.

Le directeur technique des jeunes partant

Malgré les résultats probants réalisés lors de la saison écoulée et l'éclosion de jeunes talents, le directeur technique des jeunes, Jean Luck Ruty, ne verra pas son bail qui s'achève à la fin du mois courant renouvelé par la direction de l'Etoile.

«Il y a un chevauchement de rôles et un problème de positionnement au niveau du centre de formation vraiment pénalisants, d'autant plus que personne ne m'a contacté pour discuter éventuellement de la prolongation de ma mission au sein du club», nous a avoué le technicien français.

Aux dernières nouvelles, le successeur de Jean Luck Ruty sera un enfant du club, jouissant d'une riche expérience au sein du club et dans les pays du Golfe.