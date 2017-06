Angola: Coopérative minière explore du diamant dans la commune de Sombo

Luanda — La coopérative minière Opalus est actuellement qualifiée pour effectuer l'exploration semi-industrielle de diamants dans la commune de Sombo, dans l'est de la province de Lunda Sul, sur la base des droits de concession accordés par le Ministère de la Géologie et Mines.

Les droits miniers approuvés ont une durée initiale d'un an et pendant la première année de validité, la coopérative doit faire preuve de conformité aux dispositions du Code minier et d'autres obligations assumées par le demandeur devant l'État.

Dans un délai de 12 mois, à partir de l'approbation de cet investissement minier, le concessionnaire peut transformer la coopérative en petite ou moyenne entreprise, à condition qu'elle présente un plan d'investissement du projet, indiquant les coûts prévus et la valeur globale de l'investissement et les éléments d'identification de l'investisseur et de ses représentants légaux.