Angola: Le pays à la 35e session du Conseil des Droits de l'homme

La délégation angolaise comprend le représentant permanent de l'Angola auprès du Bureau des Nations Unies à Genève, l'ambassadeur Apolinário Correia, et des experts des Ministères de l'Intérieur, de la Famille et Promotion de la Femme, et de la Mission permanente à Genève.

Le directeur général du SME a dit que les autorités angolaises soutenaient une politique migratoire globale fondée sur la solidarité, qui est un objectif du gouvernement angolais, dans l'exercice intégral de son droit de souveraineté, de définir des paramètres flexibles, de sauvegarder le droit inaliénable de l'Etat pour protéger ses frontières et contrôler l'entrée et la sortie des personnes sur son territoire.

S'exprimant lors de la présentation du rapport, José Paulino Cunha da Silva a déclaré que la visite de l'expert des Nations Unies en Angola avait permis une interaction avec les autorités angolaises et les défis auxquels ils sont confrontés dans la promotion et la protection des droits de l'homme des migrants.

