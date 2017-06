Congo-Kinshasa: Revenir à la raison

Mercredi dernier, le chef de la Monusco a initié une rencontre qui a mis face-à-face des délégués de la MP et ceux du Rassemblement. Aux dernières nouvelles, pas grand-chose n'est sorti de cet ultime rendez-vous. Evidemment, les uns et les autres se rejettent la balle. Mais, on sait prédire avec exactitude d'où est venu le blocage.

Très impliquée dans la recherche d'une solution pacifique pour donner la chance à la RDC d'organiser le troisième cycle électoral, après 2006 et 2011, la communauté internationale multiplie des efforts pour tenter de rapprocher les camps politiques opposés, notamment la Majorité présidentielle ainsi que le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

