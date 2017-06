Congo-Brazzaville: Le gouvernement promet de rembourser plus de 14 milliards de dette intérieure

Plusieurs institutions financières internationales, les agences de notation et quelques experts ont affirmé à ce sujet que le Congo était en faillite, en cessation de paiement. Une opinion qu'essaie de balayer le ministre des Finances, en montrant sa bonne foi à rembourser la dette extérieure, et "bientôt" la dette intérieure. (Source Pana).

Un premier contact avait eu lieu au siège du ministère entre ces opérateurs économiques et le conseiller administratif et juridique du ministre Ganongo sur cette question. La rencontre avec le ministre lui-même peut augurer du bon avancement de ce dossier. Les personnes reçues par le ministre sont en majorité les syndicats des opérateurs économiques.

Il s'agit de la lancinante dette intérieure du Congo dont la bonne partie revient aux opérateurs privés locaux qui font depuis des années les pieds et les mains pour se faire payer par les autorités et cette attente dure cinq ans pour certains. Cette dette a plusieurs fois fait l'objet d'inscriptions budgétaires, mais sans être apurée, faute de liquidités, selon certains experts du ministère des Finances.

