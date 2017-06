Afrique de l'Ouest: Un bissau-guinéen arrêté à l'aéroport avec 60 boules de cocaïne dans son ventre

De son côté, le présumé trafiquant, Aliou Diamankan, explique comment il a été entraîné dans cette affaire : "Quand j'étais près à rejoindre mon pays la Guinée Bissau pour les vacances. Une connaissance m'a proposé un marché je n'ai pas accepté dans un premier temps. Mais un mois durant , il me suppliait, il me faisait des cadeaux et m'envoyait dans des restaurants , finalement il est parvenu à me convaincre. Il m'a proposé un montant de 1.500 euros pour l'accomplissement de la mission de transport de la cocaïne" declare t-il .

Dans intervention, le directeur du service en charge de la lutte contre le trafic de drogue et des crimes organisés ,Moussa Thiegbolo Camara dit: "vous voyez ces boules, une boule qui coûte 600 dollars ou 600 euro ce qui fait environ 36.000 euros la quantité de drogue qui a été saisie. Si les gens mettaient dans les sacs à dos traverser nos ports et aéroports aujourd'hui c'est dans le ventre. À l'espace de deux mois il y a eu trois saisies. Donc le jeune Aliou Diamankan va être déposé ce jeudi devant un tribunal qui va trancher dans cette affaire ."rassure t-il.

