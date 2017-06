Guinée: Urgent/Dinguiraye - Des jeunes menacent de manifester contre les autorités !

La jeunesse de la Commune Urbaine de Dinguiraye, projette une manifestation ce vendredi 9 juin 2017, devant le siège de l'Electricité de Guinée (EDG). Elle accuse la société KAMA et certains responsables de la Direction d'EDG de cette ville de tentative de détournement de leurs transformateurs. Des transformateurs qui pourtant destinés exclusivement à cette ville, dont la société KAMA est en charge d'installer.

Selon nos informations, « tout est parti ce jeudi 8 juin dans les environs de 20h pendant que les fidèles musulmans s'apprêtaient pour la prière, un camion de la société KAMA est venu embarquer au bureau de l'E.D.G deux transformateurs pour une destination inconnue. Informés, les jeunes se sont mobilisés pour faire débarqués les transformateurs avant de conduire le camion à la gendarmerie pour des fin d'enquêtes ».

Qui a autorisé cette société à cette tentative de détournement de transformateurs ? En tout cas, les jeunes ont décidé cette fois si de voir plus claire, c'est pourquoi, ils appellent à une grande manifestation devant le siège de l'EDG, pour dénoncer cette pratique qui semble gagné de nombreux service de cette ville.

A en croire un membre du groupe des organisateurs, « trop c'est trop, nous sommes fatigués de ces vols, de tous ces détournements. Nous les jeunes avons décidé à partir d'aujourd'hui d'y veiller sur tout ce qui nous appartient. C'est pourquoi, nous allons manifester demain pour dénoncer cette magouille et interpellé tous les cadres de notre préfecture, que les anciennes pratiques de détournement ne marchera plus », a-t-il avertit.

Dinguiraye fait partie des 29 préfectures de la Guinée devant être électrifiée par la société KAMA, pour un coût total de 34,768 milliards de FCFA. Cette ville a bénéficié de l'installation de de 9 transformateurs sur les 11 offerts.

D'autres personnes qualifient cet acte « de honte pour le groupe malien KAMA SA qui est censé être une entreprise modèle évoluant dans plusieurs domaines notamment : L'importation, la commercialisation et l'exportation des matériels et équipements électrique /Export ; dans le secteur de l'énergie pour la fourniture des matériels électriques, la construction et l'exploitation des centrales et réseaux électriques Moyenne Tension et Basse Tension. Mais non une entreprise qui vit sur le dos des populations ».