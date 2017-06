Congo-Kinshasa: L'ONU demande une enquête internationale sur la situation au Kasaï

Pour cela, il faut que plus de la moitié, donc 24 Etats membres, soient d'accord pour qu'on envoie des enquêteurs internationaux. Or le sujet est loin de faire l'unanimité. Dans dix jours, la République démocratique du Congo doit venir présenter son point de vue sur la gestion de la crise dans les Kasaï. Le Conseil des droits de l'homme a ensuite jusqu'au 23 juin pour prendre une décision.

Zeid Ra'ad Al Hussein rappelle aussi avoir demandé en mars, puis au début du mois de mai déjà, à Kinshasa, de faire mieux en termes de transparence, de crédibilité de leur enquête et de collaboration avec l'ONU. Sans succès. Kinshasa a bien demandé un « soutien technique » et les « conseils » du bureau des droits de l'homme de l'ONU, mais pour le prince Zeid, ce n'est pas suffisant pour garantir le sérieux et la qualité de l'enquête dans les Kasaï.

En RDC, le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU avait donné 48 heures à Kinshasa pour apporter des réponses appropriées sur les violences dans les Kasaï. L'ultimatum a désormais expiré et le prince Zeid demande donc l'ouverture d'une enquête internationale dans cette zone secouée depuis des mois par des violences entre les forces armées congolaises et les miliciens Kamuina Nsapu.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.