Cote d'Ivoire: Marc Wilmots très attristé par la mort de Tioté

Décédé tragiquement il y a quelques jours après une crise à l'entraînement avec son club chinois, Cheick Tioté est dans les pensées de l'ensemble de la sélection ivoirienne, qui s'apprêtent à faire leur première sortie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019.

En conférence de presse ce jeudi, Marc Wilmots, le sélectionneur des Eléphants s'est dit attristé par sa disparition.

« C'est un drame et ce n'est pas facile pour des joueurs de perdre un des leurs. C'est moi qui l'ai annoncé au groupe. Ca fait très mal. On va jouer le match à Bouaké et el lendemain on reviendra et on se rendra avec tous les joueurs saluer la famille de Tioté.

C'est ce qui est prévu. C'est quelque chose de douloureux et il faut être fort mentalement. Le football apporte beaucoup de plaisir mais là nous sommes dans la tristesse. On n'a pas le choix, on va jouer le match et j'espère qu'ils le gagneront pour Tioté », a-t-il déclaré.