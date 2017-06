Cote d'Ivoire: CAN 2019 - Marc Wilmots s'attend à un match difficile face à la Guinée

Les Ivoiriens veulent voir leur équipe se qualifier pour la CAN 2019 et le Mondial 2018. Et moi, c'est aussi mon objectif. Je vais faire le maximum avec le potentiel que nous avons ».

C'est l'objectif principal de ce match. Il n'est pas décisif mais il faut rester intelligent et gérer au mieux ce match. Ça va se jouer au mental et les joueurs doivent aller chercher cette victoire.

On doit pourtant se passer de joueurs comme Zaha, Koné Lamine, Salomon Kalou, Gervinho, Seko Fofana, Gnagnon et Serey Dié. C'est une longue liste pour un groupe qui est jeune. Mais une chose est certaine, nous allons tout faire pour avoir la victoire.

« J'ai regardé le match de la Guinée (contre l'Algérie, ndlr) et j'ai vu la composition de l'équipe. Elle a joué en 4-1-3-2 avec un joueur comme Naby Keita qui aime s'infiltrer. C'est une équipe très solide et technique. Je sais qu'on ne livrera pas un match facile lors de ce derby. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Mais chez nous aussi il y en a.

