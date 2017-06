Togo/Algérie: Elim CAN 2019 / Bensebaini :« La victoire est impérative » face au Togo

La CAN 2019 au Cameroun, c'est maintenant: les qualifications débutent ce week-end, de vendredi à dimanche, avec notamment un Algérie-Togo très attendu.

Les Fennecs et les Eperviers se trouvent ce dimanche sur la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida pour le compte de la première journée dans le groupe D des éliminatoires de la CAN 2019.

Quatre mois après le flop de la CAN 2017 au Gabon et une humiliante élimination dès le premier tour, les Verts ont réussi à renouer avec le chemin du succès, mardi dernier, en battant la Guinée (2-1), en match amical de préparation, en prévision du coup d'envoi de la course qui mène au Cameroun en 2019.

Une victoire excellente pour le moral des Fennecs, avant ce match de dimanche prochain face au Togo.

Au micro de nos confrères du Buteur, Ramy Bensebaini s'est exprimé sur la victoire de l'Algérie en amical face à la Guinée ainsi que sur le prochain rendez-vous des Verts face au Togo.

«Il faut reconnaitre que nous n'avons pas fait un super match sur le plan technique face à la Guinée. Toutefois, nous avons réalisé l'essentiel à savoir renouer avec la victoire. Maintenant, il faudra se focaliser sur le prochain match qui nous attend face au Togo en éliminatoires de la prochaine CAN face au Togo.

Il est important de corriger nos lacunes et améliorer notre rendement sur le terrain afin de battre le Togo,» a confié le défenseur central du Stade Rennais avant d'ajouter : «Il est clair que ce match face au Togo revêt une grande importance pour notre équipe.

La victoire est impérative lors de cette rencontre. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour débuter ces éliminatoires par un succès. Nous sommes prêts pour ce match et on fera tout pour le gagner.»

Pour cette rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, le nouveau coach des Fennecs a livré une liste de joueurs marquée par le retour de Sofiane Feghouli (27 ans) et Carl Medjani (32 ans), mais aussi par l'afflux massif de jeunes éléments, à l'image du latéral Youcef Attal (21 ans) qui vient d'accéder avec son club algérois du Paradou AC en première division.