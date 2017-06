Cameroun: Elle retrouve ses enfants 20ans après !!!!!!

Il ya des joies qu'on n'étouffe pas. Et l'affaire Kileba en est une. 20 après que ses deux enfants aient disparus comme des épingles, elle retrouve l'un deux.

Bref rappel des faits :

Il y a 20 ans Dame Kileba est atteinte de tuberculose. Pour se soigner et ne pas contaminer ses deux jeunes enfants elle les laisse dans un orphelinat. Et leur rends visite régulièrement.

La suite c'est qu'un matin, elle découvre que ces deux enfants n'y sont plus. Catastrophe.

Elle cherche, cogne aux portes. Va au ministère des affaires sociales, écrits aux évêques, aux ministres, au SED, aux généraux, au DGSN, au PM... Rien

Une trentaine de correspondances même aux instances nationales internationales. Rien.

Elle sera interdite d'accès à l'orphelinat comme une malpropre , insultée et vilipendée par les cadres du Ministère des affaires sociales.

Ce ministère et de nombreux cadres seraient impliqués dans le trafic d'enfants et de bébé en particulier.

De grosses familles à Yaoundé sont impliquées dans cette barbarie pestilentielle qu'est le trafic d'enfants.

De guerre lasse Madame Kileba eu l'idée géniale de se tourner vers une autre dame au grand cœur KAH WALLA.

La Présidente l'écoute. Et décide d'agir.

En manager, et fin tacticienne, elle avait compris avant nous tous l'importance et le poids de ce combat qui va durer trois ans.

Son association Cameroun ô bosso va prendre le dossier et réunir une cinquantaine d'associations de la société civile et des personnalités.

Le TRIBUNAL ARTICLE 53 que je dirige est de la partie, c'est comme cela que je suis au commencement de l'affaire !

Un vaste et colossal travail sera fait. Lobbying, communication, marches, conférences de presse, distributions de dépliants, confection d'un documentaire.

La présentation du documentaire sera même interdite par les autorités.

Durant les rencontres, les témoignages sont émouvants vous arrachent des larmes, vous enragent...

Des verrous vont sauter, le collectif SOS ENFANTS VOLES met à nu le trafic d'enfants et on dénombre des centaines de cas par an passé sous silence.

L'impunité règne en maitre. La mafia tourne, le business marche sur les larmes des familles.

Je me souviens encore du témoignage d'une dame

<< je vis au Gabon avec mon Mari et j'ai un enfant de 2ans et je suis venu au Cameroun accouché. Mais on m'a volé un enfant... que vais-je dire à mon mari à ma famille venu accoucher, je rentre avec un bébé... Depuis 6mois je cherche, je me bats... >> elle fondit en larmes.

Et un autre témoignage d'un homme qui disait

<< ce qui me fait mal c'est que depuis que j'ai déclaré à la police personne ne m'a jamais demandé quoi que ce soit, la police n'est jamais venu me voir, ou me convoquer... >>

La Ministre des affaires sociales reçoit le collectif. Des avocats, des experts entrent dans le jeu.

Le Collectif, Me Tchakounté Charlotte, et d'autres vont mettre en marche une machine puissante. Qui va de plaidoiries en plaidoiries engranger des victoires.

Il sera établi que les enfants avaient été volés, leurs traces retrouvés.

Des négociations sont faites. Vu que les enfants ne savent pas qu'ils ne sont pas avec leur mère biologique.

Aujourd'hui, l'ainé le garçon a retrouvé sa mère biologique en compagnie de sa mère adoptive et des membres du collectif dont Me Tchakounté.

Au moment de cette victoire, après 3 ans d'âpres combats pour nous et 20 ans pour Mme Kileba souligner que c'est une victoire de la société civile.

Je vous passe les détails sur les menaces, les intimidations.

Je vous passe les détails sur les scandales découverts.

Je vous passe les détails sur la condescendance, l'immoralité, le vice, les insultes, des fonctionnaires, qui volent deux enfants et maltraitent, animalisent la mère biologique.

Un crève cœur.

Une insensibilité à la douleur d'autrui que l'on ne retrouve que chez les animaux sauvages.

La patience et le courage du collectif ont payé.

Mais aussi j'ai une pensé émue pour GEORGES Georges Ekona et tout son staff qui n'ont ménagé aucun effort pour cette cause.

Je suis hyper admiratif de leurs efforts.

Et il me souvient que moi-même incarcéré au SED il n'avait pas attendu ma famille ou l'argent pour intenter une action judiciaire pour moi.

Il est juriste il a fait ce qu'il avait à faire.

Comment ne pas saluer l'action de cette dame Me Tchakounté qui s'est investie pieds et mains liés dans cette cause, celle qui de mon point de vue a donner une dimension de force et de percussion au Collectif.

Au moment de partager cette joie, je salue le courage de Mme Kileba qui a crut jusqu'au bout. 20 ans pour revoir ses enfants dans la ville village de Yaoundé.

Elle retrouve donc son ainé, en attendant que la fille, la cadette et sa famille d'accueil soit préparées pour cette rencontre.

Happy end ?

Pas seulement. La victoire d'une société civile dite inexistante.

Moi je dis ESPOIR PATIENCE PERSEVERANCE et... union dans l'action.

... Une démonstration pratique pour la jeunesse : les vraies victoires se construisent dans la durée avec la sueur et ou le sang.