Cameroun: Succession - La gestion de l'agence «Tala Voyages» divise la famille Kameni

Les ayants-droit du propriétaire Roger Kameni, décédé il y a dix ans, revendiquent également leur droit exclusif sur son patrimoine usurpé par Clovis Ngasseu, neveu du défunt.

Depuis le décès de Roger Kameni Tchuente survenu le 05 juin 2007, tout va mal au sein de sa famille. La gestion de son patrimoine, liée à sa succession,constitue une véritable pomme de discorde et donne lieujusqu'aujourd'hui à plusieurs litiges portés devant les tribunaux.

C'est notamment le cas de l'« Affaire Tala Voyages», évoquée lors d'un point de presse tenu hier à Yaoundé. Eric William Gounou Djilo, représentant des ayants-droit du défunt, fait savoir que suite à la mort de Roger Kameni Tchuente, gérant, actionnaire principal de «Tala Voyages» et propriétaire avec son épouse, Thérèse Pouemo Djilo Epse Kameni Tchuente, d'un terrain faisant l'objet du titre foncier

n° 30017/Mfoundi, le neveu du défunt, Clovis Ngasseu, a profité de l'absence de la veuve Kameni installée aux EtatsUnis pour «faire main basse sur le patrimoine tant social que personnel» du couple Kameni Tchuente.

Ce dernier a «occupé d'autorité et sans contrepartie l'espace de terrain immatriculé du regretté Roger Kameni Tchuente et son épouse, dont il fera le parking des bus de la société de transports «Maryland», ainsi que le local construit en matériaux définitifs jadis plein de pièces dé-tachées d'automobiles des plaignants pour une valeur d'au moins 150 millions de Fcfa, soustrait pour son usage personnel», explique Eric William Gounou Djilo.

Et d'ajouter que Clovis Ngasseu a «soustrait le gros porteur de 70 places des requérants immatriculé Lt 1029 V, tout comme ceux immatriculés Ou 9398 D et Ce 2899 V et plusieurs autres bus».

Tous ces agissements ont causé et continuent de causer un préjudice incommensurable générateur de dommages et intérêts pour la réparation desquelles les plaignants se sont constitués parties civiles dans ce dossier et se réservent le droit de fixer le quantum à la barre.

A titre de rappel, Clovis Ngasseu est poursuivi en coaction et complicité avec Henry Paul Tagni, mécanicien, et Elise Kemgne épse Noguem, ménagère, sans oublier la société «Maryland», prise comme civilement «responsable des agissements délictuels de son gérant (Clovis Ngasseu, Ndlr)».

La prochaine audience dans l'«Affaire Tala Voyages», cinquième du genre, est prévue pour le 13 juin prochain à la chambre correctionnelle du tribunal de première instance (Tpi) de Yaoundé-centre administratif.