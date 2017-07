Sud-Soudan: Darfour - La Procureure de la Cour pénale internationale demande une nouvelle fois le soutien du Conseil de sécurité

« Inviter, faciliter ou soutenir un déplacement international de toute personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI est incompatible avec un engagement en faveur de la justice internationale et constitue un affront à l'encontre des victimes du Darfour », a asséné Mme Bensouda, qui a rappelé que les membres du Conseil avaient le pouvoir, individuellement ou collectivement, d'influencer les États fautifs, qu'ils soient ou non parties au Statut de Rome.

Or, a-t-elle regretté, cet espoir a progressivement laissé la place à la déception, la frustration, voire la colère face à la lenteur du processus, puisqu'à ce jour aucune des personnes contre lesquelles des mandats d'arrêt ont été lancés n'a été arrêtée et transférée à la CPI, alors même que les personnes mises en cause, parmi lesquelles le Président soudanais Al-Bachir, sont accusées de certains des crimes les plus graves aux termes du Statut de Rome de la CPI.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.